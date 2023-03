Serio | pacato | coraggioso | Valditara è il ministro ideale dei conservatori | altro che Azzolina…

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 6 marzo 2023) Riceviamo e volentieri pubblichiamo. E’ sempre estremamente compassato nei modi ed elegante nel porsi, parla con toni bassi ed utilizzando sempre la “consecutio temporum”. Quanta differenza con Di Maio ed i ministri che abbiamo conosciuto negli ultimi tempi! Veste sobriamente in maniera classica, mi ricorda il mio preside del liceo classico, che solo ad incontrarlo nei corridoi ispirava rispetto e ti faceva respirare cultura e sapienza. IlGiuseppesi comporta però come un centravanti di sfondamento, non si piega ai “valori” della modernità, accetta e lancia sfide, senza curarsi del risultato, ma solo se ritiene che sia giusto e nobile farlo. E’ lontano mille miglia dal pensiero unico e dal politicamente corretto. L’ultima sua “uscita” è stata il commento con critica alla lettera della preside antifascista del liceo Leonardo da ...