Serie C 2022 23 | Ferrari porta tre punti al Vicenza | ancora sconfitta la Pro Vercelli

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 marzo 2023) Ilesce vittorioso dal Silvio Piola, termina 1-3 la sfida contro la Provalevole per la 30esima giornata del Girone A di/23. Buon primo tempo dei padroni di casa che prendono in mano le redini del match procurandosi diverse occasioni da rete. Ottimo prima frazione di Gatto che va al tiro prima al 15esimo e poi al 20esimo. A provare a sbloccare il risultato anche Ronaldo con un tiro all’angolino basso deviato da Rizzo in angolo e Arrighini con una conclusione, però, fuori misura. Cambiano i termini nella ripresa, ilspiazza i padroni di casa e si prende la vittoria. E’ Stoppa a sbloccare il risultato a favore dei biancorossi al 52esimo, è poicon tripletta e mettere il sigillo sul match. Vana la rete ad un quarto d’ora dalla fine messa a ...