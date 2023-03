Serie C 2022/2023, ufficializzate le date di playoff e playout: si parte il 30 aprile (Di lunedì 6 marzo 2023) Il campionato di Serie C 2022/2023 si sta avviando verso la conclusione, almeno per quanto concerne la regular season. Per questo motivo le squadre iniziano a pensare all’eventuale disputa di playoff e playout, tanto che la Lega Pro ha appena ufficializzato le date della fase finale della stagione. Si partirà domenica 30 aprile con il primo turno dei playoff relativi ai tre gironi, mentre la fase nazionale prenderà il via con il primo turno di domenica 7 maggio. Per quanto riguarda i playout, invece, la gara di andata andrà in scena sabato 6 maggio, mentre la settimana successiva, sabato 13 maggio, ci sarà il match di ritorno. Ecco tutte le date di playoff e playout. CALENDARIO PLAY ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) Il campionato disi sta avviando verso la conclusione, almeno per quanto concerne la regular season. Per questo motivo le squadre iniziano a pensare all’eventuale disputa di, tanto che la Lega Pro ha appena ufficializzato ledella fase finale della stagione. Si partirà domenica 30con il primo turno deirelativi ai tre gironi, mentre la fase nazionale prenderà il via con il primo turno di domenica 7 maggio. Per quanto riguarda i, invece, la gara di andata andrà in scena sabato 6 maggio, mentre la settimana successiva, sabato 13 maggio, ci sarà il match di ritorno. Ecco tutte ledi. CALENDARIO PLAY ...

