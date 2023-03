Serie C 2022/2023, la Juventus U23 piega 2-1 l’Albinoleffe: Sersanti e Cerri riportano i bianconeri in zona playoff (Di lunedì 6 marzo 2023) La Juventus Under 23 supera 2-1 l’Albinoleffe nel match valevole per la trentesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2022/2023 grazie alle reti siglate da Alessandro Sersanti e Leonardo Cerri; inutile il gol ospite messo a referto in pieno recupero da Diego Borghini. In virtù di questo successo i bianconeri torna in zona playoff salendo al nono posto con 41 punti, mentre i bergamaschi restano in piena zona playout a quota 34 insieme al Sangiuliano. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa si rendono protagonisti di un buon avvio di partita, provando sin da subito a mettere in difficoltà i bergamaschi. Dopo soli 13?, però, Massimo Brambilla è costretto ad effettuare la prima ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) LaUnder 23 supera 2-1nel match valevole per la trentesima giornata del girone A del campionato digrazie alle reti siglate da Alessandroe Leonardo; inutile il gol ospite messo a referto in pieno recupero da Diego Borghini. In virtù di questo successo itorna insalendo al nono posto con 41 punti, mentre i bergamaschi restano in pienaplayout a quota 34 insieme al Sangiuliano. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa si rendono protagonisti di un buon avvio di partita, provando sin da subito a mettere in difficoltà i bergamaschi. Dopo soli 13?, però, Massimo Brambilla è costretto ad effettuare la prima ...

