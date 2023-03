Serie B | il Frosinone capolista non si ferma Il Bari insegue | bagarre in zona playoff

(Di lunedì 6 marzo 2023) I ciociari hanno la promozione diretta inA quasi in tasca con 12 punti di margine sugli inseguitori. Tutto apertissimo per l'accesso agli spareggi ...

I ciociari hanno la promozione diretta in Serie A quasi in tasca con 12 punti di margine sugli inseguitori. Tutto apertissimo per l'accesso agli spareggi ... Davanti a tutti arriverà il Frosinone, al quale bastano (più o meno) tre vittorie per la Serie A. Dietro è un susseguirsi di alti e bassi, scatti e frenate, piccoli passi e rallentamenti.

Serie B: 3-0 al Venezia, Frosinone torna a correre Agenzia ANSA

I ciociari hanno la promozione diretta in Serie A quasi in tasca con 12 punti di margine sugli inseguitori. Tutto apertissimo per l'accesso agli spareggi promozione ...La passione per la musica, la crescita a La Spezia con l'amico Zaniolo e l'occasione Volendam: la storia dell'attaccante classe 2000 cresciuto sotto la guida di Grosso ...