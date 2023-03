Serie A: Sassuolo - Cremonese 3 - 2 (Di lunedì 6 marzo 2023) Sassuolo batte Cremonese 3 - 2 (2 - 0) nel posticipo della 25/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno del Mapei Stadium di Reggio Emilia. I gol: nel primo tempo per gli ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023)batte3 - 2 (2 - 0) nel posticipo della 25/a giornata del campionato di calcio diA disputato sul terreno del Mapei Stadium di Reggio Emilia. I gol: nel primo tempo per gli ...

Cremonese che rimonta con Dessers, ma è festa Sassuolo al 92' con Bajrami Il Sassuolo prende anche una traversa con Defrel, ma gli ospiti ci credono e spingono. Lopez salva sulla linea un colpo di testa di Vasquez, poi Consigli dice no a Ciofani. Nulla da fare invece sul ... Serie A, Sassuolo - Cremonese 3 - 2 20.30 Serie A, Sassuolo - Cremonese 3 - 2 Il Sassuolo la spunta nel recupero. Carnesecchi attento su Pinamonti, poi però (26') si fa beffare dalla punizione, velenosa ma centrale, di Laurienté. Tsadjout ... Serie A: Sassuolo - Cremonese 3 - 2 Sassuolo batte Cremonese 3 - 2 (2 - 0) nel posticipo della 25/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno del Mapei Stadium di Reggio Emilia. I gol: nel primo tempo per gli ... Ilprende anche una traversa con Defrel, ma gli ospiti ci credono e spingono. Lopez salva sulla linea un colpo di testa di Vasquez, poi Consigli dice no a Ciofani. Nulla da fare invece sul ...20.30A,- Cremonese 3 - 2 Illa spunta nel recupero. Carnesecchi attento su Pinamonti, poi però (26') si fa beffare dalla punizione, velenosa ma centrale, di Laurienté. Tsadjout ...batte Cremonese 3 - 2 (2 - 0) nel posticipo della 25/a giornata del campionato di calcio diA disputato sul terreno del Mapei Stadium di Reggio Emilia. I gol: nel primo tempo per gli ... Serie A: Sassuolo-Cremonese 3-2 Agenzia ANSA SERIE A - Sassuolo-Cremonese 3-2: la decide Bajrami nel finale Il Sassuolo batte la Cremonese 3-2 grazie ad un gol nel finale di Bajrami. Doppio vantaggio neroverde nel primo tempo con Laurienté, mattatore assoluto del match, e Frattesi. La Cremonese non demorde ... CLASSIFICA, Sassuolo ad un punto dalla Fiorentina Con grande fatica, nonostante un 2-0 che non sembrava poter far rientrare in partita la Cremonese, il Sassuolo fa sua la vittoria nella sfida casalinga contro la squadra di Ballardini, battuta ... Il Sassuolo batte la Cremonese 3-2 grazie ad un gol nel finale di Bajrami. Doppio vantaggio neroverde nel primo tempo con Laurienté, mattatore assoluto del match, e Frattesi. La Cremonese non demorde ...Con grande fatica, nonostante un 2-0 che non sembrava poter far rientrare in partita la Cremonese, il Sassuolo fa sua la vittoria nella sfida casalinga contro la squadra di Ballardini, battuta ...