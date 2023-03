Serie A, Sassuolo-Cremonese 3-2 (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Sassuolo batte 3-2 la Cremonese nel posticipo della 25/a giornata di Serie A disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Al doppio vantaggio dei padroni di casa con Laurentié al 26? e Frattesi al 41?, risponde la doppietta di Dessers al 62? e all’83’; il gol decisivo arriva al 92? ad opera di Bajrami. In classifica i neroverdi sono tredicesimi con 30 punti, mentre i grigiorossi restano fermi a quota 12, in 19/a posizione insieme alla Sampdoria. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – Ilbatte 3-2 lanel posticipo della 25/a giornata diA disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Al doppio vantaggio dei padroni di casa con Laurentié al 26? e Frattesi al 41?, risponde la doppietta di Dessers al 62? e all’83’; il gol decisivo arriva al 92? ad opera di Bajrami. In classifica i neroverdi sono tredicesimi con 30 punti, mentre i grigiorossi restano fermi a quota 12, in 19/a posizione insieme alla Sampdoria. L'articolo proviene da Italia Sera.

