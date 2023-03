Serie A | Kean entra nella storia nerazzurra del ‘calcio’ | espulso dopo 41 secondi!

(Di lunedì 6 marzo 2023) 2023-03-06 00:05:53 Il web è in trepidazione: La sconfitta contro la Roma (1-0) lascia un record negativo anche per la Juventus. Il triste protagonista è stato Moise: l’attaccante della ‘Vecchia Signora’ protagonista di uno dei espulsioni più veloci delladallaA. Il 23enne nazionale italiano ha iniziato la partita in panchina. Saltò sull’erba disperato, alla ricerca del ritorno, in sostituzione di Cuadrado all’89’.Solo un minuto, però, al 90?, finisceper rosso diretto. La scena completa dell’assalto di. È durato solo 41!! in campagna.ha incontrato Gianluca Mancini, autore del gol della Roma, mentre i due lottavano per un pallone. L’attaccante della Juve è caduto a terra mentre lottava con ...

Le dichiarazioni (Matteo Celletti inviato all'Olimpico) - Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, ha parlato in conferenza stampa dopo Roma - Juventus diA.- "Ci ho già parlato ed ha ...Nel posticipo della domenica sera della venticinquesima giornata diA, la Roma supera all'Olimpico la Juventus per 1 - 0, grazie alla rete di Gianluca Mancini al 53'. Nel finale, espulsonella Juventus per un fallo di reazione sull'autore del gol che ha ..."Nel primo tempo potevamo fare meglio - ha detto l'allenatore della Juve Max Allegri dopo il k.o. con la Roma - , così come nelle occasioni che abbiamo creato e sull'espulsione.ha sbagliato: aveva subito fallo, e si è fatto espellere. Forse era nervoso perché non aveva giocato. Si è scusato, ma ha messo in difficoltà la squadra. In 9 minuti avrebbe potuto essere ...

Quella di Moise Kean dopo 40 secondi è stata l'espulsione più veloce per un subentrante in Serie A da quella di Giulio Migliaccio in Atalanta-Palermo del 6 dicembre 2015 ...Va ai giallorossi lo scontro diretto, 1-0 alla Juve che vale il 4° posto insieme al Milan. Bianconeri a -12 dalla zona Champions. Poche chance nel primo tempo: Szczesny risponde all'ex Dybala, Rabiot ...