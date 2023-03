Serie A, dove sono i gol? Solo tre in quattro partite (Di lunedì 6 marzo 2023) La domenica di Serie A ha dato i suoi verdetti, con l’ultimo match tra Roma e Juventus all’Olimpico. Tutte le partite però sono state caratterizzate da pochi gol segnati sui terreni di gioco, Solo tre in quattro partite. Spezia-Verona e Sampdoria Salernitana sono infatti terminate a reti bianche, la Roma ha vinto di misura con la Juventus e Solo l’Inter ha segnato più di una rete. Addirittura, come riportato da Giuseppe Pastore, il numero di pali è stato superiore a quello dei gol, 4 contro 3. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) La domenica diA ha dato i suoi verdetti, con l’ultimo match tra Roma e Juventus all’Olimpico. Tutte leperòstate caratterizzate da pochisegnati sui terreni di gioco,tre in. Spezia-Verona e Sampdoria Salernitanainfatti terminate a reti bianche, la Roma ha vinto di misura con la Juventus el’Inter ha segnato più di una rete. Addirittura, come riportato da Giuseppe Pastore, il numero di pali è stato superiore a quello dei, 4 contro 3. SportFace.

