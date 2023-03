Serie A 2022/2023: risultati e classifica aggiornata, tutti i marcatori e i tabellini (Di lunedì 6 marzo 2023) Tutto pronto per l’inizio della Serie A 2022/2023. Un altro campionato è iniziato, e prima della sosta per i Mondiali, continua ad andare avanti a ritmi molto veloci. Il Milan Campione d’Italia proverà a bissare lo Scudetto dello scorso anno, ma Juventus, Inter, Napoli e Roma sono in agguato, chi uscirà vincitore alla fine? Qui di seguito, tutti i risultati delle gare di tutte le giornate e la classifica. LA classifica Napoli 65 Inter 50 Lazio 48 Milan 47 Roma 47 Atalanta 42 Juventus 35 (-15) Bologna 35 Monza 32 Udinese 32 Torino 31 Fiorentina 31 Sassuolo 30 Empoli 28 Lecce 27 Salernitana 25 Spezia 21 Hellas Verona 18 Cremonese 12 Sampdoria 12 risultati PRIMA GIORNATA SABATO 13 AGOSTO 18:30 Milan-Udinese 4-2 (2? pt Becao, 12? pt Theo Hernandez ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) Tutto pronto per l’inizio della. Un altro campionato è iniziato, e prima della sosta per i Mondiali, continua ad andare avanti a ritmi molto veloci. Il Milan Campione d’Italia proverà a bissare lo Scudetto dello scorso anno, ma Juventus, Inter, Napoli e Roma sono in agguato, chi uscirà vincitore alla fine? Qui di seguito,delle gare di tutte le giornate e la. LANapoli 65 Inter 50 Lazio 48 Milan 47 Roma 47 Atalanta 42 Juventus 35 (-15) Bologna 35 Monza 32 Udinese 32 Torino 31 Fiorentina 31 Sassuolo 30 Empoli 28 Lecce 27 Salernitana 25 Spezia 21 Hellas Verona 18 Cremonese 12 Sampdoria 12PRIMA GIORNATA SABATO 13 AGOSTO 18:30 Milan-Udinese 4-2 (2? pt Becao, 12? pt Theo Hernandez ...

