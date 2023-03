Serena Iansiti | chi è Livia de «Il Commissario Ricciardi» | biografia e curiosità

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 6 marzo 2023)è nata a Napoli, l'11 maggio del 1985, sotto il segno zodiacale del toro. La sua altezza è 170 cm, ed il suo profilo Instagram ufficiale è @jansity.è cresciuta con la passione per il cinema ed il teatro. Proprio per questo, ha frequentato dei corsi pomeridiani di recitazione presso il «liceo Ettore Majorana» di Latina, prima di perfezionarsi ulteriormente alla Domus di Latina e ad un'altra scuola di recitazione a Roma. Successivamente, dopo aver conseguito il diploma scientifico, ha avuto l'occasione di essere ammessa al «Centro Sperimentale di Cinematografia», dove ha potuto perfezionare il suo talento. Carriera: Teatro, Film e Serie TVè un'attrice. Ha debuttato a teatro nel 2001, in una ...