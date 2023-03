Sempre più sottili le cornici degli iPhone 15 Pro | le ultime anticipazioni

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 6 marzo 2023) Sonocomemolto interessanti quelle che hanno preso piede in queste ore, per quanto riguarda l’15 Pro e gli altri prodotti Apple che dovrebbero far parte di questa famiglia. Dopo aver analizzato in modo più approfondito i plus assicurati dalla serie in termini di performance, come osservato con l’articolo di pochi giorni fa, oggi 6 marzo bisogna fare un altro step. Già, perché anche questi fattori potrebbero in qualche modo condizionare il processo decisionale di coloro che stanno pensando di dare nuovamente fiducia al colosso di Cupertino nel 2023. Apple renderà ancora piùle15 Pro: in quale direzione vanno leCome stanno le cose al momento? Si ha la ...