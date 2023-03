Sei passanti accoltellati in strada per rapina. Sangue a Milano (Di lunedì 6 marzo 2023) Molteplici rapine finite nel Sangue nella zona della Stazione Centrale di Milano. Sono avvenute la sera di lunedì 6 marzo. I feriti più gravi sono due uomini, uno di 68 anni e uno di 57, che sono stati colpiti nella zona tra via Sammartini e viale Brianza. Il 68enne, accoltellato a una spalla, è stato trasportato in codice rosso al Niguarda mentre il 57enne, accoltellato a un braccio, è stato portato, sempre in codice rosso, al San Carlo. Hanno riportato ferite da arma da taglio anche un uomo colpito al torace e una donna ferita al collo, entrambi portati in codice giallo al Policlinico. Prima di colpire queste 4 persone, gli aggressori avevano preso di mira due donne, di 34 e 58 anni, in via Sammartini. La prima, colpita al volto forse con un pugno, portata in codice giallo all'ospedale San Paolo, e la seconda, ferita lievemente a una ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 marzo 2023) Molteplici rapine finite nelnella zona della Stazione Centrale di. Sono avvenute la sera di lunedì 6 marzo. I feriti più gravi sono due uomini, uno di 68 anni e uno di 57, che sono stati colpiti nella zona tra via Sammartini e viale Brianza. Il 68enne, accoltellato a una spalla, è stato trasportato in codice rosso al Niguarda mentre il 57enne, accoltellato a un braccio, è stato portato, sempre in codice rosso, al San Carlo. Hanno riportato ferite da arma da taglio anche un uomo colpito al torace e una donna ferita al collo, entrambi portati in codice giallo al Policlinico. Prima di colpire queste 4 persone, gli aggressori avevano preso di mira due donne, di 34 e 58 anni, in via Sammartini. La prima, colpita al volto forse con un pugno, portata in codice giallo all'ospedale San Paolo, e la seconda, ferita lievemente a una ...

