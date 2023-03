Sei Nazioni finito per Capuozzo: salta Galles e Scozia (Di lunedì 6 marzo 2023) Ange Capuozzo salterà le ultime due giornate del Sei Nazioni: la sfida dell’Olimpico con il Galles e quella in Scozia. Il 23enne italofrancese si è infortunato contro l’Irlanda e oggi la Federugby ha reso noto il bollettino sulle sue condizioni: “Alla luce del persistere della sintomatologia algica alla spalla sinistra e nell’intento di consentire al giocatore di proseguire il percorso riabilitativo nella massima tranquillità e con le tempistiche necessarie ad un pieno recupero funzionale, lo staff tecnico e lo staff medico dell’Italia hanno convenuto con l’atleta di non procedere al suo reinserimento nel gruppo squadra in vista delle due ultime giornate del Guinness Sei Nazioni. Capuozzo proseguirà la riabilitazione a Tolosa, con lo staff medico del Club di appartenenza, in ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) Angesalterà le ultime due giornate del Sei: la sfida dell’Olimpico con ile quella in. Il 23enne italofrancese si è infortunato contro l’Irlanda e oggi la Federugby ha reso noto il bollettino sulle sue condizioni: “Alla luce del persistere della sintomatologia algica alla spalla sinistra e nell’intento di consentire al giocatore di proseguire il percorso riabilitativo nella massima tranquillità e con le tempistiche necessarie ad un pieno recupero funzionale, lo staff tecnico e lo staff medico dell’Italia hanno convenuto con l’atleta di non procedere al suo reinserimento nel gruppo squadra in vista delle due ultime giornate del Guinness Seiproseguirà la riabilitazione a Tolosa, con lo staff medico del Club di appartenenza, in ...

