Sei Nazioni femminile 2023 | le convocate dell’Italia | 36 azzurre guidate da Elisa Giordano

Il capo allenatore della Nazionale italiana di rugby femminile, Giovanni Raineri, ha diramato l'elenco delle 36 convocate, di cui 19 avanti e 17 trequarti, per il Sei Nazioni 2023, in programma dal 25 marzo al 29 aprile: 27 azzurre hanno preso parte alla Coppa del Mondo, mentre 8 sono esordienti. Le azzurre giocheranno in casa a Parma l'esordio con la Francia di domenica 26 marzo alle 16.00, con l'Irlanda sabato 15 aprile alle 17.45 e col Galles sabato 29 aprile alle 16.30, mentre saranno in trasferta con l'Inghilterra domenica 2 aprile alle 16.00 italiane e con la Scozia sabato 22 aprile alle 17.45 italiane. Le otto esordienti sono Laura Gurioli e Gaia Buso (Arredissima Villorba Rugby), Giulia Cavina (CUS Milano), Alissa Ranuccini e Sofia Rolfi (Rugby Colorno), Arianna Toeschi e ...

