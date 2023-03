Sei donne, anticipazioni 7 marzo 2023: Anna incastra Enrico (Di lunedì 6 marzo 2023) Sei donne torna in onda martedì 7 marzo 2023 con la seconda puntata (composta da due episodi). In questo nuovo appuntamento, Anna interrogherà Alessia ed Enrico per trovare Leila. La procuratrice non si fiderà del giovane e lo incastrerà in maniera scorretta per poterlo interrogare nuovamente. Inoltre, scoprirà che Gregorio aveva una relazione con la vicina Viola ed andrà da lei per interrogarla. Fiction Sei donne, seconda puntata: Anna non si fida di Enrico e lo incastra per interrogarlo di nuovo La seconda puntata della fiction «Sei donne» vedrà Anna (Maya Sansa) convocare in procura Alessia, l'insegnante di Leila ed Enrico, il fidanzato della ragazza per sentirli ed avere così ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 6 marzo 2023) Seitorna in onda martedì 7con la seconda puntata (composta da due episodi). In questo nuovo appuntamento,interrogherà Alessia edper trovare Leila. La procuratrice non si fiderà del giovane e lo incastrerà in maniera scorretta per poterlo interrogare nuovamente. Inoltre, scoprirà che Gregorio aveva una relazione con la vicina Viola ed andrà da lei per interrogarla. Fiction Sei, seconda puntata:non si fida die loper interrogarlo di nuovo La seconda puntata della fiction «Sei» vedrà(Maya Sansa) convocare in procura Alessia, l'insegnante di Leila ed, il fidanzato della ragazza per sentirli ed avere così ...

