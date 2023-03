Seguono l’ex parroco accusato di violenza sessuale sui minori | trovano un B&B usato per la prostituzione | quattro indagati a Napoli

(Di lunedì 6 marzo 2023) Seguendo le tracce di un exdisui, hanno scoperto un Bed and breakfast utilizzato per la. I carabinieri di Vairano Scalo, coordinati dalla Procura di, stavano indagando su Gianfranco Roncone, quando hanno scoperto la struttura: i gestori sono accusati di aver agevolato, mettendo annunci online e lasciando a disposizione le camere, l’attività didi donne e uomini e di aver chiesto in cambio una parte dei guadagni. Il 5 marzo, i militari dell’Arma di Capua hanno notificatomisure cautelari, ipotizzando nei confronti deglii reati di sfruttamento e favoreggiamento della. Uno degli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kierrepalulux20 : @benz66790679 @Spina14_acm ma ci sei? con tutte le voci che girano questo si mette a seguire proprio loro. se gioca… -

Gianfranco Roncone ,parroco di Presenzano (Caserta), già imputato per violenza sessuale su ...Scalo (Caserta) nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli e andata in scena tra'...La formula piena Per questa ragione gli avvocati cheil ... chiedendo al giudice'archiviazione con formula piena. Le ... Nel testo, infatti,consigliere piemontese, oggi a Montecitorio, ...Era frequentato anche dall'parroco di Presenzano (Caserta) Gianfranco Roncone, sotto processo per violenza sessuale su ... Nel corso delle indagini - svolte tra'ottobre 2020 e il gennaio 2021 - è ...