Se la prossima stagione Meret giocherà il 70% delle partite scatterà il rinnovo fino al 2025 (CorSport) (Di lunedì 6 marzo 2023) Il Corriere dello Sport fa il punto sui rinnovi in casa Napoli. Per Spalletti basterebbe un clic perché De Laurentiis eserciti la clausola che si è riservato nel 2021, ma ci sta che tecnico e presidente si siedano a fine stagione per discutere del prolungamento. Tanto più in una stagione come questa, che potrebbe concludersi con il successo in campionato, dato il vantaggio del Napoli in classifica. Ma ci sono anche altri casi da risolvere, come quello di Giuntoli, il cui contratto scade nel giugno 2024. Oppure i casi di Lozano e Zielinski. E anche quello di Alex Meret. A proposito del portiere, il quotidiano sportivo scrive che l’adeguamento automatico del contratto fino al 2025 scatterà nel caso in cui nella prossima stagione il portiere giochi il 70% ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 marzo 2023) Il Corriere dello Sport fa il punto sui rinnovi in casa Napoli. Per Spalletti basterebbe un clic perché De Laurentiis eserciti la clausola che si è riservato nel 2021, ma ci sta che tecnico e presidente si siedano a fineper discutere del prolungamento. Tanto più in unacome questa, che potrebbe concludersi con il successo in campionato, dato il vantaggio del Napoli in classifica. Ma ci sono anche altri casi da risolvere, come quello di Giuntoli, il cui contratto scade nel giugno 2024. Oppure i casi di Lozano e Zielinski. E anche quello di Alex. A proposito del portiere, il quotidiano sportivo scrive che l’adeguamento automatico del contrattoalnel caso in cui nellail portiere giochi il 70% ...

