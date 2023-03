Se hai già un’auto elettrica ti spetta un bonus di 1500€: come richiederlo (Di lunedì 6 marzo 2023) Un fondo perduto governativo consente ai privati di ottenere fino ad 8.000 Euro di bonus per chi ha auto elettriche. Scopriamo i dettagli Il Governo italiano punta sulle auto elettriche. Per questo motivo, il Decreto Milleproroghe di quest’anno ha esteso il contributo di agevolazione introdotto nel 2022 fino al 2024. Si tratta di un bonus a fondo perduto che prevede lo sconto dell’80% sul prezzo di acquisto delle colonnine di ricarica per autoveicoli elettrici. Arriva il bonus per le colonnine per auto elettriche – ILoveTrading.itPer i privati, é stato previsto un tetto massimo di 1.500 Euro mentre, per i condomini e le aree condominiali, il tetto massimo sale agli 8.000 euro. Nella manovra, non sono inclusi invece gli enti pubblici e le imprese commerciali. Quanto ai requisiti necessari per poter accedere al bonus, ai ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 6 marzo 2023) Un fondo perduto governativo consente ai privati di ottenere fino ad 8.000 Euro diper chi ha auto elettriche. Scopriamo i dettagli Il Governo italiano punta sulle auto elettriche. Per questo motivo, il Decreto Milleproroghe di quest’anno ha esteso il contributo di agevolazione introdotto nel 2022 fino al 2024. Si tratta di una fondo perduto che prevede lo sconto dell’80% sul prezzo di acquisto delle colonnine di ricarica per autoveicoli elettrici. Arriva ilper le colonnine per auto elettriche – ILoveTrading.itPer i privati, é stato previsto un tetto massimo di 1.500 Euro mentre, per i condomini e le aree condominiali, il tetto massimo sale agli 8.000 euro. Nella manovra, non sono inclusi invece gli enti pubblici e le imprese commerciali. Quanto ai requisiti necessari per poter accedere al, ai ...

