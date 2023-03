(Di lunedì 6 marzo 2023) Breve storia del rapporto dellacon i pali colpiti in stagione, dopo i tre contro la Roma di ieri sera «, chi ha?», chiedeva avido di notizie il ragionier Fantozzi, costretto a saltare la visione di Italia-Inghilterra e così incuriosito dalla notizia appresa alla radio da andare a spaccare il vetro di un’abitazione pur di venire a conoscenza dell’autore. Ieri, in Roma-ntus, di legni ce ne sono stati tre e nelle breve storia dellae dell’dei bianconeri di quest’anno si sono iscritti giocatori che finora erano stati esenti dall’episodio: prima Rabiot con un colpo di testa deviato da Rui Patricio; quindi Cuadrado con un calcio di punizione; infine, l’eroe della serata giallorossa, che con una deviazione da calcio d’angolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : «Scusi, chi ha fatto palo?»: la Juve tra sfortuna e imprecisione - monicafrassoni : @corradoformigli @Elle_Italia Mi scusi tanto ma la responsabilità di avere fatto ZERO campagna elettorale è tutta d… - Assereto1 : @Giorgiolaporta Scusi ma la polizia da chi dipende? Nessuna richiesta di dimissioni? Mono visione! - Paolo___V : @CarloCalenda @ferrarailgrasso Come s'arrabbia Carletto quando toccano le sue libertà. Scusi @CarloCalenda e se la… - FAcciari : @Labbufala “Scusi, chi ha fatto palo?”. Cit. -

Breve storia del rapporto della Juve con i pali colpiti in stagione, dopo i tre contro la Roma di ieri sera "ha fatto palo", chiedeva avido di notizie il ragionier Fantozzi, costretto a saltare la visione di Italia - Inghilterra e così incuriosito dalla notizia appresa alla radio da andare a ...MARGHERA - 'Buongiorno signora.il disturbo, sono la dottoressa Rossi. Mi manda l'Ulss 3 per verificare se sta bene e se la ... ovveroè in là con l'età e non ha una rete parentale che possa ...Ma il vicepresidente del Copasir ha alimentato il botta e risposta: 'Mi… la invito a ... 'Il bulletto lo fa lei, la pianti con quel 'voi giornalisti', voi' ha risposto Buccini mentre ...