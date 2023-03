Scuolabus in retromarcia investe e uccide un bambino di un anno (Di lunedì 6 marzo 2023) Fermo – Un bimbo di un anno è morto, investito dallo Scuolabus sul quale era appena salita la sorellina. E’ successo questa mattina intorno alle 10.30 in via Pisanelli a Casette d’Ete, in provincia di Fermo. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, il bus avrebbe fatto retromarcia, senza accorgersi del piccolo dietro. Inutile la corsa sul posto di una ambulanza: all’arrivo dei sanitari il bimbo era già morto. Titolari delle indagini i carabinieri della stazione Sant’Elpidio a Mare. Il piccolo, di origine indiana, aveva seguito la mamma che stava facendo salire la sorellina sullo Scuolabus quando, in un attimo di distrazione, è finito sotto le ruote posteriori del mezzo impegnato in una manovra. Non sarebbero emersi di rilievo a carico del conducente, sul quale sarebbero risultati negativi gli accertamenti ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 marzo 2023) Fermo – Un bimbo di unè morto, investito dallosul quale era appena salita la sorellina. E’ successo questa mattina intorno alle 10.30 in via Pisanelli a Casette d’Ete, in provincia di Fermo. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, il bus avrebbe fatto, senza accorgersi del piccolo dietro. Inutile la corsa sul posto di una ambulanza: all’arrivo dei sanitari il bimbo era già morto. Titolari delle indagini i carabinieri della stazione Sant’Elpidio a Mare. Il piccolo, di origine indiana, aveva seguito la mamma che stava facendo salire la sorellina sulloquando, in un attimo di distrazione, è finito sotto le ruote posteriori del mezzo impegnato in una manovra. Non sarebbero emersi di rilievo a carico del conducente, sul quale sarebbero risultati negativi gli accertamenti ...

