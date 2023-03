Scuola: Ronzulli, 'Pd vuole tenere alto clima scontro' (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Usare la Scuola come culla della ribellione, soffiare sul fuoco della disperazione, sventolando il drappo rosso del reddito di cittadinanza, avere una certa ambiguità sull'opportunità del 41bis per Cospito, significa essere irresponsabili e sì, dimostra una certa propensione alla fuga dal dibattito sul merito dei veri problemi del Paese. L'obiettivo è solo uno: tenere alto il clima dello scontro". Lo afferma Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato, in un'intervista a 'Il Giornale'. "Questo Paese -aggiunge- è condannato ad avere più opposizioni eterogenee, con un solo tratto unificante: lo sguardo sempre volto al passato. Come la piattaforma della Schlein: quanto di più antico, dannoso e nostalgico ci possa essere: ambientalismo spinto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Usare lacome culla della ribellione, soffiare sul fuoco della disperazione, sventolando il drappo rosso del reddito di cittadinanza, avere una certa ambiguità sull'opportunità del 41bis per Cospito, significa essere irresponsabili e sì, dimostra una certa propensione alla fuga dal dibattito sul merito dei veri problemi del Paese. L'obiettivo è solo uno:ildello". Lo afferma Licia, capogruppo di Forza Italia al Senato, in un'intervista a 'Il Giornale'. "Questo Paese -aggiunge- è condannato ad avere più opposizioni eterogenee, con un solo tratto unificante: lo sguardo sempre volto al passato. Come la piattaforma della Schlein: quanto di più antico, dannoso e nostalgico ci possa essere: ambientalismo spinto, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Scuola: Ronzulli, 'Pd vuole tenere alto clima scontro' - - cristinascappa : @EugenioCardi Secondo la Ronzulli che è donna paesi che gassano studentesse per impedire loro di andare a scuola o… - paolosarti69 : RT @SADIComic: i vaccini magici di #Speranza #Conte #Ronzulli e ora #EllySchlein #COVID19 Se vivessimo in un paese libero e democratico, l… - singerindubai : RT @SADIComic: i vaccini magici di #Speranza #Conte #Ronzulli e ora #EllySchlein #COVID19 Se vivessimo in un paese libero e democratico, l… - pentagram54 : RT @SADIComic: i vaccini magici di #Speranza #Conte #Ronzulli e ora #EllySchlein #COVID19 Se vivessimo in un paese libero e democratico, l… -

"L'obiettivo dell'opposizione è tenere alto lo scontro" Presidente Licia Ronzulli, da una parte a Firenze la manifestazione contro il fantomatico pericolo fascista, dall'... "Usare la scuola come culla della ribellione, soffiare sul fuoco della disperazione, ... Scontri liceo Firenze, Ronzulli: "Il pericolo fascista non esiste" commenta Non esiste un 'pericolo fascista' per la scuola. Lo sostiene la presidente dei senatori di Forza Italia Lica Ronzulli che, sulla manifestazione degli studenti a Firenze dopo l'aggressione agli allievi del 'Michelangiolo' e la lettera della ... L'ultimo schiaffo ai no - vax: nessuna ingiustizia contro chi non si è vaccinato ... la Consulta boccia le fake news no vax Ronzulli di nuovo in rotta con Meloni, voto contrario al dl ... Forse ti sfugge la differenza tra un ospedale e una scuola. In ospedale, dove ci sono persone ... Presidente Licia, da una parte a Firenze la manifestazione contro il fantomatico pericolo fascista, dall'... "Usare lacome culla della ribellione, soffiare sul fuoco della disperazione, ...commenta Non esiste un 'pericolo fascista' per la. Lo sostiene la presidente dei senatori di Forza Italia Licache, sulla manifestazione degli studenti a Firenze dopo l'aggressione agli allievi del 'Michelangiolo' e la lettera della ...... la Consulta boccia le fake news no vaxdi nuovo in rotta con Meloni, voto contrario al dl ... Forse ti sfugge la differenza tra un ospedale e una. In ospedale, dove ci sono persone ... "L'obiettivo dell'opposizione è tenere alto lo scontro" ilGiornale.it "L'obiettivo dell'opposizione è tenere alto lo scontro" La presidente dei senatori di Fi sull'inchiesta Covid: "Difficile con il senno di poi emettere sentenze" Presidente Licia Ronzulli, da una parte a Firenze la manifestazione contro il fantomatico peric ... Scontri liceo Firenze, Ronzulli: "Il pericolo fascista non esiste" Non esiste un "pericolo fascista" per la scuola. Lo sostiene la presidente dei senatori di Forza Italia Lica Ronzulli che, sulla manifestazione degli studenti a Firenze dopo l'aggressione agli allievi ... La presidente dei senatori di Fi sull'inchiesta Covid: "Difficile con il senno di poi emettere sentenze" Presidente Licia Ronzulli, da una parte a Firenze la manifestazione contro il fantomatico peric ...Non esiste un "pericolo fascista" per la scuola. Lo sostiene la presidente dei senatori di Forza Italia Lica Ronzulli che, sulla manifestazione degli studenti a Firenze dopo l'aggressione agli allievi ...