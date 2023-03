Scuola Next Gen Dalla Z all’Alfa Didattica e tecnologie per una scuola di nuova generazione

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 6 marzo 2023) Qualcomm, WeSchool, TIM e Acer, in collaborazione con l’UNESCO e I-COM, ospiteranno l’evento “Gen School” il 7 marzo, dalle 10:00 alle 13:00 CET a Roma (Italia) e online, per esplorare gli ultimi progressi della tecnologia 5G e il suo potenziale per rivoluzionare il settore scolastico Italiano. L’evento si pone come obiettivo quello di offrire L'articolo .