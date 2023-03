Scuola: M5S, su stipendi Pd prenda distanze da Cottarelli (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Il senatore Dem Carlo Cottarelli sceglie le colonne di 'Libero' per affermare che è d'accordo con Valditara sul pagare di più i docenti del Nord rispetto a quelli del Sud. Una posizione che contestiamo radicalmente, perché emblema di un sistema scolastico fondato sulle disuguaglianze del tutto antitetico alla missione inclusiva e democratica della Scuola pubblica. Dicano dal Pd se sono d'accordo con Cottarelli o se non sia il caso invece di prendere le distanze dalle sue parole". Così i capigruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione alla Camera e al Senato Anna Laura Orrico e Luca Pirondini. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Il senatore Dem Carlosceglie le colonne di 'Libero' per affermare che è d'accordo con Valditara sul pagare di più i docenti del Nord rispetto a quelli del Sud. Una posizione che contestiamo radicalmente, perché emblema di un sistema scolastico fondato sulle disuguaglianze del tutto antitetico alla missione inclusiva e democratica dellapubblica. Dicano dal Pd se sono d'accordo cono se non sia il caso invece di prendere ledalle sue parole". Così i capigruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione alla Camera e al Senato Anna Laura Orrico e Luca Pirondini.

