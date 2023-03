Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lauraboldrini : Che bella #Firenze antifascista! In piazza tantissimi studenti e studentesse, sindacati, associazioni, rappresenta… - ZanAlessandro : L’ennesima provocazione fascista davanti a una scuola. Oggi a Padova, davanti al Liceo Tito Livio. La scuola è libe… - civati : Che poi sarebbe proprio il contrario. La scuola è libera proprio perché qualcuno si è preoccupato di combattere il… - GianlucaPicare1 : @BlackCa55593059 @Elena81353537 @PiazzapulitaLA7 @stefanomassini Ho conosciuto i professori così a scuola. Non ne c… - rossoout : @PBerizzi @repubblica La scuola deve essere libera. Usate sempre questo antifascismo per giustificare bandiere rosse . Siete penosi -

"Laproprio perché antifascista". Lo hanno scritto alunni e professori del Liceo "Tito Livio" di Padova, in risposta alla provocazione dei manifestanti affiliati a "Blocco studentesco" che ...... di Pierfrancesco Li Donni (Italia, 2019, 70 min.) Schermi in Classe è il primo progetto di cinema e comunicazione sociale per lapromosso da Cinemovel cone MYmovies, e selezionato dal ...... di Rifondazione comunista, di Italia viva (non di Azione, Carlo Calenda non ha dato via: "... Magliette in regalo per Schlein e Conte: "In difesa dellae della Costituzione". Si parte da ...

'Scuola libera perché antifascista', liceo risponde a striscione - Veneto Agenzia ANSA

Inoltre, i rappresentanti degli studenti del liceo cittadino hanno scritto una lettera indirizzata a tutte le scuole: «Dateci la certezza che la lotta al fascismo non si è ridotta ad un mero aggettivo ...