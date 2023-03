Scopre di avere un tumore a soli 24 anni: i sintomi erano banali (Di lunedì 6 marzo 2023) – Una vicenda incredibile arriva dall’estero, dal Regno Unito. La protagonista della dolorosa storia si chiama Mollie Mulheron. La giovane ha solo 24 anni. La ragazza era tornata da poco da un viaggio nelle Isole Galapagos, dove si era recata per cambiare vita. Durante il soggiorno Mollie aveva iniziato a manifestare diversi sintomi importanti, ma tutti abbastanza comuni. leggi anche: Devastante incidente d’auto per l’amato attore: le sue condizioni Scopre di avere un tumore a soli 24 anni: i sintomi sono banali, fate attenzione a questo La ragazza, Mollie Mulheron, diceva di avere mancanza di energia, disturbi allo stomaco, nausea e mal di testa. Ma i medici le avevano assicurato che era semplicemente ... Leggi su tvzap (Di lunedì 6 marzo 2023) – Una vicenda incredibile arriva dall’estero, dal Regno Unito. La protagonista della dolorosa storia si chiama Mollie Mulheron. La giovane ha solo 24. La ragazza era tornata da poco da un viaggio nelle Isole Galapagos, dove si era recata per cambiare vita. Durante il soggiorno Mollie aveva iniziato a manifestare diversiimportanti, ma tutti abbastanza comuni. leggi anche: Devastante incidente d’auto per l’amato attore: le sue condizionidiun24: isono, fate attenzione a questo La ragazza, Mollie Mulheron, diceva dimancanza di energia, disturbi allo stomaco, nausea e mal di testa. Ma i medici le avevano assicurato che era semplicemente ...

