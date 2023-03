Sconcerto-Elly Schlein da Fabio Fazio | guerra in Ucraina | cosa le esce di bocca

(Di lunedì 6 marzo 2023) Ospite dia Che tempo che fa, ieri seraha annunciato la riapertura del tesseramento per il Pd e ha predicato unità dopo le tensioni con l'ala riformista dem. «Sento il peso della responsabilità. Sarò la segretaria di tutti» ha detto la, che ha confermato anche l'intenzione di costruire una opposizione unitaria con Giuseppe Conte su alcuni temi. Poi, grande insistenza sulla scuola: laha rilanciato il tema dell'antifascismo dopo la rissa fuori dal liceo di Firenze, e sparato a zero contro l'autonomia. Infine, la consueta supercazzola sullain: «È necessario sostenere il popolo ucraino rispetto all'invasione criminale della Russia. Ho sempre aggiunto che non ci può essere sinistra senza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Elly Schlein, sconcerto a Firenze: alle sue spalle - geppy2911 : Imbarazzo e sconcerto nel Pd .Elly Schlein e il dittatore comunista Mad... -

Non ci sono attenuanti per lo schifo, loe la vergogna che le parole di Feltri generano. ... C'è chi sostiene che conSchlein il Pd svolta a sinistra. Non credo che il tema sia quello di ...Schlein,a Firenze: proprio alle sue spalle... - GuardaDario Nardella ha accompagnatoSchlein alla manifestazione antifascista di Firenz e e sui social è scattato il tam tam: 'Dario Nardella, come un Paolini qualunque', ha commentato Andrea Viola. In effetti a vedere queste ...

Elly Schlein, sconcerto a Firenze: alle sue spalle... occhio alla foto Liberoquotidiano.it

Di Antonella Coppari Sconcerto e dolore. Sono i sentimenti che rimbalzano in queste ore nei palazzi che contano. Con chiunque si parli, che sia di sinistra, di destra o di centro, vengono fuori le ste ...Interventi duri anche degli esponenti Dem della provincia di Grosseto che hanno preso le distanze dai post del sindaco su Elly Schlein. Il segretario provinciale Giacomo Termine e quello di Grosseto D ...