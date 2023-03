Sclerosi laterale amiotrofica, costituita la sezione Aisla Lazio (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – Dopo due anni di lavoro si è costituita nel Lazio la sezione regionale dell’Associazione italiana Sclerosi laterale amiotrofica (Aisla). Una conquista che vale l’impegno preso, sottolinea Aisla: portare avanti la battaglia per la dignità di vita e per i diritti delle famiglie con Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), affinché nessuno venga lasciato indietro. L’ufficializzazione – informa una nota – è avvenuta domenica 5 marzo, in un momento che ha identificato, grazie all’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo territoriale. (VIDEO) “Finalmente – afferma Paola Rizzitano, avvocato, neo eletta presidente Aisla Lazio – strutturiamo un presidio ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – Dopo due anni di lavoro si ènellaregionale dell’Associazione italiana). Una conquista che vale l’impegno preso, sottolinea: portare avanti la battaglia per la dignità di vita e per i diritti delle famiglie con(Sla), affinché nessuno venga lasciato indietro. L’ufficializzazione – informa una nota – è avvenuta domenica 5 marzo, in un momento che ha identificato, grazie all’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo territoriale. (VIDEO) “Finalmente – afferma Paola Rizzitano, avvocato, neo eletta presidente– strutturiamo un presidio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Sclerosi laterale amiotrofica, costituita la sezione Aisla Lazio - vivereitalia : Salute: Rizzitano (Aisla Lazio), 'la nuova sezione mette in rete 600 famiglie con sclerosi laterale amiotrofica'… - Adnkronos : Presidente Rizzitano, 'finalmente un presidio territoriale che mette 600 famiglie in rete’ - TV7Benevento : Sclerosi laterale amiotrofica, costituita la sezione Aisla Lazio - - creslatorino : RT @Fond_AriSLA: #RareDiseaseDay Condividiamo la testimonianza di Gianni Sorarù @UniPadova per la campagna #ricercaèpresente: 'Da medico so… -