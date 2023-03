Sciopero Trenitalia mercoledì 8 marzo 2023 | orari e treni garantiti

(Di lunedì 6 marzo 2023) Una festa della donna che i pendolari di tutta Italia difficilmente dimenticheranno. Sì, perchéè stato proclamato unogenerale con i sindacati che hanno fatto proprio l’appello alla mobilitazione rilanciato dal movimento ‘Non una di meno’, che combatte contro la violenza e ogni discriminazione di genere. Le Associazioni sindacali Slai Cobas per il Sindacato di Classe, CUB, USB, ADL Cobas e Cobas Sanità Università e Ricerca, USI-CIT, USI Educazione, CUB Sanità e USB PI hanno proclamato una protesta generale. E da Nord a Sud tutte le lavoratrici e i lavoratori, dei settori pubblici, privati e cooperativi, incroceranno le braccia. E si fermeranno, ovviamente, anche i mezzi di trasporto pubblici e locali.dei...

Italo ha invece pubblicato una lista di tutti i convogli che saranno garantiti durante l'agitazione dei lavoratori. Trenitalia ha confermato che i treni regionali potranno subire variazioni, ma sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali. 'Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni Frecce e Intercity', ha garantito.

Sciopero scuola l'8 marzo. Nota Ministero Di Con nota del 28 febbraio il Ministero dell'istruzione del merito comunica che per l'8 marzo 2023 è stato proclamato uno sciopero per il settore scuola. Milano, 6 marzo 2023 – Mercoledì 8 marzo i sindacati SLAI Cobas e CUB Trasporti hanno proclamato uno sciopero generale a livello nazionale di tutti i settori, pubblici e privati.