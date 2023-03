Sciopero trasporti: l’8 marzo bus e treni a rischio in Toscana (Di lunedì 6 marzo 2023) La giornata della festa della donna, mercoledì 8 marzo 2023, sarà caratterizzata da uno Sciopero generale nazionale di tutti i settori, pubblici e privati, proclamato dai sindacati di base. I disagi maggiori riguarderanno il trasporto pubblico locale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 6 marzo 2023) La giornata della festa della donna, mercoledì 82023, sarà caratterizzata da unogenerale nazionale di tutti i settori, pubblici e privati, proclamato dai sindacati di base. I disagi maggiori riguarderanno il trasporto pubblico locale L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anarcomico : RT @greygooseonice: E quindi in Francia, da domani, sciopero generale a oltranza contro la riforma delle pensioni Significa blocco totale d… - DiegoNatoli2 : RT @greygooseonice: E quindi in Francia, da domani, sciopero generale a oltranza contro la riforma delle pensioni Significa blocco totale d… - to1cross : RT @greygooseonice: E quindi in Francia, da domani, sciopero generale a oltranza contro la riforma delle pensioni Significa blocco totale d… - anna_boggero : RT @grasderost: Come tutti gli anni l’otto marzo i trasporti pubblici festeggiano tutte le donne con un bello sciopero che le agevoli nel l… - marcobruno999 : RT @greygooseonice: E quindi in Francia, da domani, sciopero generale a oltranza contro la riforma delle pensioni Significa blocco totale d… -