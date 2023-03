Sci alpino, tutti i qualificati dell’Italia per le Finali di Coppa del Mondo a Soldeu nella velocità (Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo le competizioni dell’ultimo fine settimana a Kvitfjell (per le donne) e Aspen (per gli uomini), è ormai completo il quadro dei qualificati nelle gare veloci per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2022-2023, in programma a Soldeu (Andorra) dal 13 al 19 marzo. Ricordiamo che vengono ammessi all’ultimo atto della stagione i primi 25 delle classifiche di specialità e i vincitori dei Mondiali juniores disputati a St. Anton. A livello femminile l’Italia potrà schierare cinque atlete in discesa libera (Sofia Goggia, Elena Curtoni, Federica Brignone, Laura Pirovano, Nicol Delago) e quattro in superG (Elena Curtoni, Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia), mentre non ce l’ha fatta purtroppo il bronzo olimpico di Pechino 2022 Nadia Delago al termine di una stagione ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo le competizioni dell’ultimo fine settimana a Kvitfjell (per le donne) e Aspen (per gli uomini), è ormai completo il quadro deinelle gare veloci per ledelladeldi sci2022-2023, in programma a(Andorra) dal 13 al 19 marzo. Ricordiamo che vengono ammessi all’ultimo atto della stagione i primi 25 delle classifiche di specialità e i vincitori dei Mondiali juniores disputati a St. Anton. A livello femminile l’Italia potrà schierare cinque atlete in discesa libera (Sofia Goggia, Elena Curtoni, Federica Brignone, Laura Pirovano, Nicol Delago) e quattro in superG (Elena Curtoni, Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia), mentre non ce l’ha fatta purtroppo il bronzo olimpico di Pechino 2022 Nadia Delago al termine di una stagione ...

