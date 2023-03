(Di lunedì 6 marzo 2023)festeggia la quarta Coppa di specialità di discesa della sua splendida carriera e mette in archivio il lungo fine settimana di gare di Kvitfjell. Salutata la Norvegia ora la Coppa del Mondo di scifemminile 2023 si sposta in Svezia, ad Åre per essere precisi, prima del gran finale di Soldeu nel Principato di Andorra. La stagione, quindi, sta ormai per volgere verso il termine e per la campionessa bergamasca è tempo di bilanci e, perchè no, uno sguardo verso il futuro. La medaglia d’argento in discesa di Pechino 2022, e quella d’oro di PyeongChang 2018, si è raccontata in una intervista alla Domenica Sportiva, partendo dal superG-beffa di ieri a Kvitfjell, come spiega perfettamente: “Abbiamo vissuto un superG che ha avuto tre gare in una. Quando sono giunta al traguardo pensavo di avere vinto poi, dopo il pettorale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RisparmioG : Coppa del Mondo 2022-2023 maschile di sci alpino, Marco Odermatt è il re del superG - luciaguglielmi : Coppa del Mondo 2022-2023 maschile di sci alpino, Marco Odermatt è il re del superG - AngoloNews2018 : Coppa del Mondo 2022-2023 maschile di sci alpino, Marco Odermatt è il re del superG - filadelfo72 : Coppa del Mondo 2022-2023 maschile di sci alpino, Marco Odermatt è il re del superG - OA_Sport : #Sci alpino, Sofia #Goggia: “Ho ritrovato la giusta sciata, voglio vincere ancora Olimpiadi e coppe di velocità” - -

La stagione della Coppa del mondo volge al termine e si tirano le prime somme. In attesa delle gare tecniche del prossimo fine settimana (donne a Are per un gigante venerdì 10 e uno slalom sabato 11 ...... camminando o con glida alpinismo. Sulle pareti di roccia. Dalle valli ai boschi fino alle quote dove l'aria si fa sottile. La sezione Cesare Battisti del Clubitaliano festeggia il ...Gli operatori del Saer hanno raggiunto il gruppo con all'ausilio did'alpinismo e, una volta ... dove sono stati visitati dal sanitario del Soccorso, e successivamente sono stati ...

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...