Sci alpino | Coppa del Mondo Kranjska Gora 2023 | programma | orari | tv | streaming In calendario due giganti

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo la trasferta negli Stati Uniti, ladelmaschile di scitorna in Europa. Ina Kransjkaci saranno dueed i fari sono puntati soprattutto su Marco Odermatt. Il campione delin carica punta a conquistare ladi specialità e si presenta in Slovenia con 100 punti di vantaggio su Henrik Kristoffersen. Nell’ultima gara di Palisades Tahoe è arrivata la prima vittoria in gigante dell’austriaco Marco Schwarz, ma il grande duello è proprio tra l’elvetico ed il norvegese, anche se quest’ultimo sembra essere maggiormente competitivo in slalom che in gigante in quest’ultimo periodo. In casa l’Italia l’obiettivo è quello di provare a centrare una Top-10, in particolare con Filippo Della Vite, che dopo esserci ...