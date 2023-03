Schlein traccia la rotta del suo Pd | “Inclusività e basta correnti” E attacca il governo | “Premia evasori e mette contro dipendenti e autonomi”

(Di lunedì 6 marzo 2023) Due sferzate alsull’equità sociale e l’a differenza, messaggi a Carlo Calenda e Giuseppe Conte, quindi la promessa dell’unità del partito. Dopo i gazebo che le hanno consegnato la guida del Pd e la piazza di Firenze come embrione di un nuovo campo largo, Ellyarriva in tv. Ospite di Che tempo che fa, la neo-segretaria dem parte con l’attacco all’esecutivo di centrodestra che “nella prima manovraglialzando ad esempio il tetto al contante, che sta andando nella direzione più sbagliatando in contrapposizione”, mentre l’idea dei democratici è quella di un “sistema di tutela che non metta in contrapposizione fragilità diverse partendo dal principio costituzionale della progressività, ...

Che la'pencoli' più verso Conte (ma con maggior razionalità) è evidente, ma non sarà ... tanta, tantissima competenza , della quale, invero, non vedo. Ma specialmente sarà difficile ...... che in uno studio appena pubblicato sulla rivista Frontiers in Sciencela strada per ... Articoli più letti I vecchi tweet di Ellydimostrano che tutti abbiamo un passato digitale di cui ...Fazio ricorda a Ellyil consiglio dell'ex premier e fondatore dell'Ulivo Romano Prodi , che le ha suggerito di occuparsi prima del programma e soltanto in seguito di alleanze. Un nodo ...

RIPARLANDO DI SCHLEIN. PER LA SINISTRA è LA SOLUZIONE O ... GLI STATI GENERALI

Ellie Schlein traccia il cammino del suo Partito democratico: "Sento il peso della responsabilità. Sarò la segretaria di tutti" afferma la leader ...