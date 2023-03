Schlein terremota la sinistra | scossoni nel sondaggio | crollano due partiti

Leggi su iltempo

(Di lunedì 6 marzo 2023) Le primarie del Partito Democratico hanno un pesante effetto sugli orientamenti di voto nell'ultimodi Swg per il Tg La7 condotto da Enrico Mentana. Il Pd, rispetto al lunedì della scorsa settimana, guadagna addirittura il 2,6%, salendo fino al 19%. La metà di tale consenso è probabilmente rosicchiato dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che cala fino al 15,7%, per un meno 1,3%. Glinon scalfiscono il gradimento di Fratelli d'Italia, che negli ultimi sette giorni resta stabile al 30,7%. Guardando agli altrisi evince che la Lega cresce all'8,8% (+0,1%), con un segno positivo anche per Azione-Italia Viva (+0,8% fino a 8%) e Forza Italia, che tocca il 6,6% (+0,2%). Tra coloro che subiscono l'effetto-Pd c'è l'Alleanza Verdi edi Nicola Fratoianni e ...