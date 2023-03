“Schlein per forza…”: audio aperto di Cacciari, gelo dalla Gruber (Di lunedì 6 marzo 2023) La puntata di lunedì 6 marzo di Otto e Mezzo, la trasmissione di La7 condotta da Lilli Gruber, è stata divisa in due parti: una dedicata a Cutro e alle mosse del governo Meloni, l'altra a Elly Schlein e al botto del Pd nei sondaggi. L'ultimo condotto da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana ha proiettato il Pd al 19%, con un incremento di 2,6 punti nell'arco di una sola settimana. Mentre la Gruber ricordava questi dati, in sottofondo si è sentito Massimo Cacciari sbottare: “Ma sì, per forza…”. Come a dire che è normale il boom del Pd nei sondaggi, dato che la Schlein è l'elemento di novità in questo preciso momento. Ascoltando Cacciari, la Gruber ha corretto il tiro: “Sempre per quanto possano valere i sondaggi”. In precedenza l'ex sindaco di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) La puntata di lunedì 6 marzo di Otto e Mezzo, la trasmissione di La7 condotta da Lilli, è stata divisa in due parti: una dedicata a Cutro e alle mosse del governo Meloni, l'altra a Ellye al botto del Pd nei sondaggi. L'ultimo condotto da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana ha proiettato il Pd al 19%, con un incremento di 2,6 punti nell'arco di una sola settimana. Mentre laricordava questi dati, in sottofondo si è sentito Massimosbottare: “Ma sì, per”. Come a dire che è normale il boom del Pd nei sondaggi, dato che laè l'elemento di novità in questo preciso momento. Ascoltando, laha corretto il tiro: “Sempre per quanto possano valere i sondaggi”. In precedenza l'ex sindaco di ...

