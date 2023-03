Schlein avvia la rottamazione del Pd: tutti i nuovi nomi dei fedelissimi (Di lunedì 6 marzo 2023) Sono quelli di Marta Bonafoni e Andrea Pacella i nomi che si fanno per la nuova segreteria del Partito Democratico targata Elly Schlein. La prima arriva dal consiglio regionale del Lazio, dove è stata rieletta dopo aver guidato per cinque anni la lista civica Zingaretti ed è data in rampa di lancio per le prossime elezioni europee. Il secondo è piemontese, uno dei leader dei Giovani Democratici, vicino a un nome di peso dell'area Schlein, Chiara Gribaudo, e con ottimi rapporti con lo stesso Nicola Zingaretti. Due volti nuovi del Pd, dunque, così come promesso dalla leader dem fin dalla campagna congressuale. nomi che si vanno ad aggiungere a quelli in pole per l'esecutivo Pd: Chiara Gribaudo (data in pole per il ruolo di vice), Chiara Braga (alla quale potrebbe andare la delega del lavoro), ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 marzo 2023) Sono quelli di Marta Bonafoni e Andrea Pacella iche si fanno per la nuova segreteria del Partito Democratico targata Elly. La prima arriva dal consiglio regionale del Lazio, dove è stata rieletta dopo aver guidato per cinque anni la lista civica Zingaretti ed è data in rampa di lancio per le prossime elezioni europee. Il secondo è piemontese, uno dei leader dei Giovani Democratici, vicino a un nome di peso dell'area, Chiara Gribaudo, e con ottimi rapporti con lo stesso Nicola Zingaretti. Due voltidel Pd, dunque, così come promesso dalla leader dem fin dalla campagna congressuale.che si vanno ad aggiungere a quelli in pole per l'esecutivo Pd: Chiara Gribaudo (data in pole per il ruolo di vice), Chiara Braga (alla quale potrebbe andare la delega del lavoro), ...

