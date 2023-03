Schlein apre a Calenda e Conte sul salario minimo e ribadisce il sì del Pd all’invio di armi all’Ucraina

(Di lunedì 6 marzo 2023) Dopo l’abbraccio nella manifestazione di Firenze con Giuseppe, la segretaria del Pd Ellyospite a “Che tempo che fa” ha raccontato di voler dialogare anche con Carlo. «Alcune battaglie come quella sule la difesa della sanità pubblica possiamo farle insieme», ha detto rivolta sia al Terzo Polo che ai Cinque Stelle. E proprio con i grillini rimane la netta differenza sull’invio di, «assolutamente necessario» per. «L’invio diin Ucraina credo sia necessario per sostenere Zelensky e il popolo ucraino rispetto a un”invasione criminale avanzata dalla Russia di Putin», ha detto. «Quello che però ho sempre aggiunto è che non ci può essere sinistra senza l’ambizione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaViva : Con la vittoria di Elly #Schlein il #Pd si trova a competere col #M5S. Per chi è riformista si apre una prospettiva… - anna_pensil : La Schlein che assume una posizione più netta sull 'Ucraina e che apre al dialogo in modo trasversale, mi è piaciut… - PivaEdoardo : RT @giustinaleonar2: Firenze, manifestazione antifascista: Conte apre al Pd e Schlein osannata dalla folla. Bonelli chiede le dimissioni di… - giustinaleonar2 : Firenze, manifestazione antifascista: Conte apre al Pd e Schlein osannata dalla folla. Bonelli chiede le dimissioni… - infoitinterno : Schlein apre il tesseramento ed esclude rischi di scissione -

Tutto questo fa parte di un dibattito che si ripete ogni qual volta siuna legislatura. Niente ... Da subito, laha voluto far vedere come la pensasse e come fosse lontano dal passato ...Rispetto alla manifestazione antifascista di Firenze ,ha osservato che c'è stata una " straordinaria partecipazione e mobilitazione in risposta all'aggressione squadrista davanti a una ...... sia per affluenza che per dato percentuale, avendo portato la mozionequasi al 70%, ... Quello che conta è che, oggi, finalmente, siuna stagione nuova, abbiamo dato il via ad una piccola ...

Schlein apre a Calenda e Conte sul salario minimo e ribadisce il sì del Pd all’invio di armi all’Ucraina Linkiesta.it

Aperto il tesseramento online. L'Unione Navile ha deciso di organizzare un seminario per spiegare ai nuovi cosa comporta il fatto di avere la tessera in ...Bartolini (Pd), De Martis (Grosseto Città Aperta) e Gori (M5S) chiedono a Vivarelli Colonna di fare un passo indietro. "Ha arrecato un danno gravissimo all’intera collettività".