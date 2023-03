Scherma | Montano racconta l’esordio nello staff della sciabola azzurra | “Ho risentito l’adrenalina”

(Di lunedì 6 marzo 2023)nazionaledivissuto a Padova in occasione del Trofeo Luxardo è stato “emozionante, bellissimo, seppur in altra veste”. Parola di Aldoche ha fatto la comparsa nel gruppo di Zanotti nella storica tappa del circuito di Coppa del Mondo deglitori. “Hodelle pedane stando accanto ai ragazzi e ne sono felice. Sono tornato a casa, nella mia famiglia. Ho avuto tanto dallaed è arrivato il momento di restituire qualcosa”,l’olimpionico di Atene 2004, cinque medaglie in altrettante partecipazioni ai Giochi Olimpici, un mito per gli atleti ai quali ora fa da figura di supporto. E aggiunge: ...

Il cammino Senza il capitano Luigi Samele, precauzionalmente a riposo ma comunque in panchina al fianco dei compagni, sostituito da Matteo Neri, e con il supporto di Aldo Montano nella nuova veste di figura di supporto.

PADOVA (ITALPRESS) - "Emozionante". Aldo Montano definisce così la sua prima volta al fianco della Nazionale azzurra di sciabola nello staff del ct Nicola ...Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Matteo Neri battono la Corea in semifinale. Poi arriva la corazzata guidata da Aron Szilagyi e in finale termina 45-30 per i magiari. Il capitano Samele a ...