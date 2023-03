Scherma | Aldo Montano debutta nello staff della Nazionale | “Bellissimo essere di nuovo in gara”

(Di lunedì 6 marzo 2023)scorso weekend il Trofeo Luxardo di Padova, prova di Coppa del Mondo di sciabola, è tornato a tingersi di azzurro con il successo di Michele Gallo ed il terzo posto di Giovanni Repetti terzo e laa squadre chiusa al secondo posto alle spalle dell’Ungheria. Ma è stato anche il modo di rivedere vicino ad una pedana. Il livornese, 44 anni e cinque medaglie olimpiche, tra cui l’oro di Atene 2004, ha annunciato il ritiro al termine dell’ultima manifestazione a cinque cerchi, chiusa con l’argento contro la Corea del Sud. Ma il richiamo dello sport tanto amato si è fatto sentire, entrando a far parte dellodel CT Nicola Zanotti. “diin, seppur in altra veste, è stato– afferma un ...

Aldo Montano che ha fatto la comparsa nel gruppo di Zanotti nella storica tappa del ... Ho avuto tanto dalla scherma ed è arrivato il momento di restituire qualcosa', racconta l'olimpionico ... Il cammino Senza il capitano Luigi Samele, precauzionalmente a riposo ma comunque in panchina al fianco dei compagni, sostituito da Matteo Neri, e con il supporto di Aldo Montano nella nuova veste

Scherma, Aldo Montano entra nello staff della nazionale azzurra di sciabola LivornoToday

Nello scorso weekend il Trofeo Luxardo di Padova, prova di Coppa del Mondo di sciabola, è tornato a tingersi di azzurro con il successo di Michele Gallo ed il terzo posto di Giovanni Repetti terzo e l ..."Emozionante". Aldo Montano - un oro, due argenti e due bronzi olimpici e cinque partecipazioni ai Giochi - definisce così la sua prima volta al fianco della nazionale azzurra di sciabola nello staff ...