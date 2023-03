Scatti stipendiali docenti e ATA | l’anno 2013 non è utile | la nota dell’USR Lazio

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 6 marzo 2023) Sulla questione del recupero delai fini della progressione di carriera e dell'adeguamento stipendiale interviene anche unadell'Ufficio scolastico regionale del. Nei giorni scorsi unadell'USR Marche ha evidenziato come tale anno non possa essere considerato. Motivo per il quale le diffide del personale scolastico non possono essere accolte. L'articolo .