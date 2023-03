Scanzi picchia duro sul governo Meloni | “Migranti? Forti criticità”

Leggi su iltempo

(Di lunedì 6 marzo 2023) Andreaè un fiume in piena contro ildopo la tragedia dei 70 morti di Cutro. Nella puntata del 6 marzo di Otto e mezzo, il programma televisivo di La7 condotto da Lilli Gruber, si parla del casoe il giornalista dà la propria versione dei fatti: “Vedo almeno tre elementi di fortenel. Il primo è la responsabilità che bisogna appurare sulla catena dei soccorsi, perché qualcosa non ha funzionato, c'è poco da girarci intorno, perché la Guardia Costiera non è uscita, questa domanda c'è. Non si può dire che la tragedia era inevitabile, non lo era. Frontex aveva segnalato quella barca, che c'erano più persona a bordo e il mare era forza 4. Perché non si è intervenuti? Appuriamo il comportamento della Guardia Costiera. Non parlo di ...