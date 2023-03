Scalapay acquisisce l’istituto di pagamento italiano Cabel IP

(Di lunedì 6 marzo 2023), l’unicorno europeo dei pagamenti,diIP per velocizzare la crescita in tutta Europa. È il primo playerBNPL ad ottenere una licenza dalla Banca d’Italia., principale fornitore di soluzioni Buy Now Pay Later in Europa meridionale, ha annunciato l’acquisizione deldiIP S.p.A. (che verrà ridenominatoIP S.p.A.), una mossa strategica per finalizzare la sua diffusione in tutta Europa e supportare il lancio di nuovi prodotti e servizi. Dopo aver ottenuto dalla Banca d’Italia l’autorizzazione a effettuare l’acquisizione, il 2 marzo 2023 ...

Scalapay è un fornitore di soluzioni Buy Now Pay Later in Europa meridionale. Ha annunciato l’acquisizione di Cabel IP S.p.A.L'unicorno europeo del BNPL (Buy Now Pay Later), ha acquisito l’istituto di pagamento italiano Cabel IP, iscritto all’Albo tenuto dalla Banca d’Italia. “La licenza permetterà a Scalapay di offrire la ...