Sassuolo | Dionisi | “Vittoria grazie al grande spirito di squadra”

(Di lunedì 6 marzo 2023) Alessioha commentato nel post gara, ladel suocontro la Cremonese. “E’ stata una partita che ci siamo complicati da soli, nel secondo tempo ci siamo sbilanciati proprio dando spazio a loro di recuperare. Laperò è arrivataad unadi”. Il tecnico neroverde ha poi continuato: “Dall’errore sul 2-1 è diventata una partita non nelle nostre corde: ci è mancata fisicità, abbiamo sofferto i loro lanci lunghi anche per questo. Laurientè? È arrivato in punta di piedi, ma con qualità incredibili. Nonostante la sua partita positiva mi aspetto molto di più da lui. Con le potenzialità che ha deve migliorare nella continuità di rendimento”. Poi ha concluso: “Pinamonti invece l’ho visto benissimo, ha ...

A pochi minuti dall'intervallo il Sassuolo trova anche il raddoppio: il solito Laurentié sfonda a sinistra. Nei primi minuti della ripresa la squadra di Dionisi continua a premere e, in pochi istanti, sfiora il terzo gol. Vantaggio per la squadra di Dionisi che dopo il gol trova una Cremonese pronta a reagire. Il Sassuolo però sfrutta uno degli errori in impostazione degli ospiti, con Laurientè che recupera il pallone.

SERIE A - I voti ai protagonisti di Sassuolo-Cremonese 3-2 con le pagelle della partita: il migliore è Laurienté che gioca una partita da un gol e due assist, ma nella Cremonese non si può non citare ...Uno-due neroverde nel primo tempo, doppietta dell'attaccante grigiorosso nella ripresa: Dionisi passa allo scadere con il fantasista ex Empoli, Ballardini ko ...