Sassuolo | Dionisi | ‘Pinamonti giocherà ancora a una sola condizione’

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Sassuolo-Cremonese, Dionisi: 'Laurienté ha qualità incredibili, bene Pinamonti' - VoceGiallorossa : ???@SassuoloUS, Dionisi: 'Ci aspettavamo una @USCremonese che facesse la stessa partita disputata con la… - zazoomblog : Sassuolo Dionisi: “Vittoria grazie al grande spirito di squadra” - #Sassuolo #Dionisi: #“Vittoria #grazie - Goalist_it : ???#Sassuolo, #Dionisi al veleno: 'Quest'anno abbiamo ricevuto molte critiche, anche immeritate. Ma ho avuto a dispo… - Fantacalcio : Sassuolo, Dionisi: 'Laurientè può crescere ancora. Pinamonti? L'ho visto bene' -

... un'altra chance da titolare sprecata per il centravanti pagato 20 milioni dal. Due ...6: in vantaggio di due gol, abbassa la guardia nella ripresa e rischia di lasciare sul campo i tre ...Ilconferma così il buon momento nel primo posticipo della 25/a giornata. Un successo, grazie soprattutto a Laurienté con un gol e due assist, che permette alla squadra didi ...Vantaggio per la squadra diche dopo il gol trova una Cremonese pronta a reagire allo ... Ilperò sfrutta uno degli errori in impostazione degli ospiti, con Laurientè che recupera il ...

Partita incredibile al Mapei Stadium. Il Sassuolo va in vantaggio 2-0 nel primo tempo, si fa rimontare dalla Cremonese ma poi ha la forza di trovare il gol vittoria al 92', quando l’inerzia della gara ...L’ex Empoli regala 3 punti a Dionisi grazie a una rete nel recupero Dopo la vittoria contro la Roma, la Cremonese cade al Mapei Stadium contro il Sassuolo. La partita la sblocca Laurienté che beffa… L ...