Sassuolo-Cremonese stasera in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023 (Di lunedì 6 marzo 2023) Alle 18:30 di lunedì 6 marzo Sassuolo e Cremonese scenderanno in campo in occasione del posticipo della venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Dopo una Serie di otto incontri consecutivi senza successi (2N, 6P), il Sassuolo ha vinto tre delle ultime cinque gare di Serie A e al Mapei Stadium cerca altre conferme sul piano del gioco e del risultato. Non ci sarà Berardi per squalifica, ma Dionisi non vuole alibi e cerca solo i tre punti. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) Alle 18:30 di lunedì 6 marzoscenderanno in campo in occasione del posticipo della venticinquesima giornata di. Dopo unadi otto incontri consecutivi senza successi (2N, 6P), ilha vinto tre delle ultime cinque gare diA e al Mapei Stadium cerca altre conferme sul piano del gioco e del risultato. Non ci sarà Berardi per squalifica, ma Dionisi non vuole alibi e cerca solo i tre punti. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. SportFace.

