SASSUOLO-CREMONESE: ONLINE LA CONFERENZA STAMPA DI MISTER DIONISI (Di lunedì 6 marzo 2023) U.S. SASSUOLO Calcio s.r.l. con socio unicovia Giorgio Squinzi, 1 – 41049 SASSUOLO (MO)Tel. 0536/882645 – Fax 0536/881911P.IVA 01047110364 – C.F. 84008950366Direzione e coordinamento: Mapei SpA – Milano (ITALIA)Copyright © 2023 U.S. SASSUOLO Calcio s.r.l. Tutti i diritti riservati. Non duplicare o ridistribuire in nessuna forma. Fonte articolo e foto: www.SASSUOLOcalcio.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di lunedì 6 marzo 2023) U.S.Calcio s.r.l. con socio unicovia Giorgio Squinzi, 1 – 41049(MO)Tel. 0536/882645 – Fax 0536/881911P.IVA 01047110364 – C.F. 84008950366Direzione e coordinamento: Mapei SpA – Milano (ITALIA)Copyright © 2023 U.S.Calcio s.r.l. Tutti i diritti riservati. Non duplicare o ridistribuire in nessuna forma. Fonte articolo e foto: www.calcio.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFTVofficial : Osimhen has now scored in 8 STRAIGHT SERIE A GAMES ?? • Sampdoria ? • Juventus ?? • Salernitana ? • Roma ? • Spezia… - MimiFutbol : SERIE A ??14:20 Sassuolo vs. Cremonese ??STAR + ??16:30 Torino vs. Bologna ??STAR + - rendina84 : RT @Tutfantacalcio: ??Le ultime e le probabili formazioni di #Sassuolo ??? #Cremonese - MilanCritic : 1,88 di media punti. ?????????????????????????????????? Pareggio e sconfitta col #Sassuolo Pareggio con #Cremonese Sconfitta col… - FrankRN10 : RT @FMCROfficial: Il Milan dopo 25 giornate ha 8 punti in meno dell'anno scorso. Sarebbe stato sufficiente vincere con il Sassuolo in casa,… -