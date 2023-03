Sassuolo-Cremonese, le probabili formazioni (Di lunedì 6 marzo 2023) In campo oggi alle 18:30 il primo dei due posticipi del lunedì tra Sassuolo e Cremonese, le probabili formazioni con le scelte di Dionisi e Ballardini In campo oggi alle 18:30 il primo dei due posticipi del lunedì tra Sassuolo e Cremonese, le probabili formazioni con le scelte di Dionisi e Ballardini. Sassuolo: Consigli, Zortea, Tressoldi, Erlic, Rogerio, Frattesi, Lopez, Henrique, Bajrami, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi Cremonese: Carnsecchi, Chiriches, Bianchetti, Vasquez, Sernicola, Meité, Benassi, Valeri, Tsadjout, Okereke, Afena Gyan. All. Ballardini L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023) In campo oggi alle 18:30 il primo dei due posticipi del lunedì tra, lecon le scelte di Dionisi e Ballardini In campo oggi alle 18:30 il primo dei due posticipi del lunedì tra, lecon le scelte di Dionisi e Ballardini.: Consigli, Zortea, Tressoldi, Erlic, Rogerio, Frattesi, Lopez, Henrique, Bajrami, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi: Carnsecchi, Chiriches, Bianchetti, Vasquez, Sernicola, Meité, Benassi, Valeri, Tsadjout, Okereke, Afena Gyan. All. Ballardini L'articolo proviene da Calcio News 24.

