Sassuolo-Cremonese, le formazioni ufficiali (Di lunedì 6 marzo 2023) Riportiamo le formazioni ufficiali di Sassuolo-Cremonese, sfida valevole per la 25° giornata di Serie A. Dirigerà l'incontro l'arbitro Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Fontani, e dal quarto uomo Minelli. VAR e AVAR saranno rispettivamente Marini e Muto. Calcio d'inizio ore 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Reduce dalla vittoria di misura sul campo del Lecce, il Sassuolo è alla ricerca di altri tre punti preziosi per risalire la classifica. Protagonista di una stagione altalenante, gli emiliani occupano attualmente la quindicesima posizione a 9 punti di vantaggio dal terzultimo posto. Un successo questo pomeriggio, allontanerebbe la squadra guidata da Alessio Dionisi dalle zone pericolose, dando maggiore entusiasmo all'ambiente.

