Sassuolo-Cremonese 3-2, risolve Bajrami al 92? (Di lunedì 6 marzo 2023) Seconda vittoria di fila del Sassuolo, che supera in pieno recupero la Cremonese ultima per 3-2. Emiliani a +12 sul Verona terz'ultimo. La sblocca Laurienté che beffa Carnesecchi su punizione. Palo esterno di Tsadjout, raddoppia Frattesi prima dell'intervallo. Carnesecchi nega il tris a Defrel (deviazione sulla traversa) e Tressoldi. Accorcia Dessers su errore di Erlic, vicini al pareggio Vasquez e Ciofani che trova ancora Dessers. Al 92' il gol-partita di Bajrami su assist di Laurienté.Risultati: Napoli-Lazio 0-1, Monza-Empoli 2-1, Atalanta-Udinese 0-0, Fiorentina-Milan 2-1, Spezia-Verona 0-0, Sampdoria-Salernitana 0-0, Inter-Lecce 2-0, Roma-Juventus 1-0, Sassuolo-Cremonese 3-2, ore 20.45 Torino-Bologna.Classifica: Napoli 65, Inter 50, Lazio 48, Milan, Roma 47, Atalanta 42, Juventus, Bologna 35, ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 6 marzo 2023) Seconda vittoria di fila del, che supera in pieno recupero laultima per 3-2. Emiliani a +12 sul Verona terz'ultimo. La sblocca Laurienté che beffa Carnesecchi su punizione. Palo esterno di Tsadjout, raddoppia Frattesi prima dell'intervallo. Carnesecchi nega il tris a Defrel (deviazione sulla traversa) e Tressoldi. Accorcia Dessers su errore di Erlic, vicini al pareggio Vasquez e Ciofani che trova ancora Dessers. Al 92' il gol-partita disu assist di Laurienté.Risultati: Napoli-Lazio 0-1, Monza-Empoli 2-1, Atalanta-Udinese 0-0, Fiorentina-Milan 2-1, Spezia-Verona 0-0, Sampdoria-Salernitana 0-0, Inter-Lecce 2-0, Roma-Juventus 1-0,3-2, ore 20.45 Torino-Bologna.Classifica: Napoli 65, Inter 50, Lazio 48, Milan, Roma 47, Atalanta 42, Juventus, Bologna 35, ...

